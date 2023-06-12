Какие белые платья в моде этим летом: образы, которые вы захотите повторить

Летом особую популярность набирают платья белого цвета. Они прекрасно подходят к солнечной погоде, и достаточно практичны, поскольку не притягивают к себе солнечные лучи так, как это делают, к примеру, черные платья.

Инфлюэнсеры выбирают этим летом платья на длинный рукав, но короткой длины, длинные с глубоким разрезом и цветочной аппликацией или полупрозрачного материала, пишет 24 Канал.

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Но какие бы платья ни выбрали модницы, все эти изделия объединяет одно – белый цвет. Такие платья по праву считаются самыми популярными в теплое время года.

Благодаря своему праздничному виду, белоснежные платья не нуждаются в дополнительном дополнении. Стоит только надеть минималистичные балетки, босоножки или сандалии и завершить стиль стильными аксессуарами – солнцезащитными очками или украшениями.

Этим летом инфлюэнсерша Рози Гантингтон-Уайтли выбирает трикотажное платье длины меди с интересными полупрозрачными вставками.

Жюли Феррери прогуливалась по Каннам в платье-бюстье лаконичного кроя и в шелковом платье с легким флористическим рисунком.

Эльза Госк делает ставку на белый длинный сарафан, сочетающий со сланцами и сумкой-шопером от Prada.

В этом году в тренде объемные цветы на платьях, поэтому можете обращать внимание на эту деталь, или же дополнять свои изделия чокерами из цветка. Также не забывайте о платьях-кроше, которые очень популярны в этом сезоне.