Все больше знаменитых брендов приостанавливают торговлю в России. Вслед за "тяжелым люксом" из страны-агрессора идут бюджетные компании.

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Владелец Zara прекратил продажу в России

Испанский розничный продавец одежды Inditex объявил, что приостанавливает продажи в России и закрывает около 502 магазинов и интернет-бутики.

В нынешних обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность деятельности и коммерческих условий в Российской Федерации и временно прекращает свою деятельность,

– сообщили в компании-собственнике Zara.

Заметим, что в Inditex входят популярные бюджетные бренды:

Massimo Dutti,

Zara,

Bershka,

Pull&Bear,

Stradivarius,

Oysho,

Uterque.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров прокомментировал закрытие Zara в России.

"Zara выходит из РФ. Белорусский трикотаж, welcome (добро пожаловать, – Showbiz)".