Все больше знаменитых брендов приостанавливают торговлю в России. Вслед за "тяжелым люксом" из страны-агрессора идут бюджетные компании.
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Владелец Zara прекратил продажу в России
Испанский розничный продавец одежды Inditex объявил, что приостанавливает продажи в России и закрывает около 502 магазинов и интернет-бутики.
В нынешних обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность деятельности и коммерческих условий в Российской Федерации и временно прекращает свою деятельность,
– сообщили в компании-собственнике Zara.
- Massimo Dutti,
- Zara,
- Bershka,
- Pull&Bear,
- Stradivarius,
- Oysho,
- Uterque.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров прокомментировал закрытие Zara в России.
"Zara выходит из РФ. Белорусский трикотаж, welcome (добро пожаловать, – Showbiz)".
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