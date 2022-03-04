Знаменитый модельер Андре Тан решил помочь украинцам, ежедневно рискующим своей жизнью под обстрелами, чтобы сохранить нас от вражеских рук оккупантов.

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1 марта дизайнер сообщил подписчикам, что намерен сшить теплые куртки и спальные мешки для украинцев.

На своей личной странице в инстаграмме он сообщил, что уже отшито и отправлено 500 теплых жилетов для нашей терробороны и ВСУ.

И это только начало! Сейчас отшиваем теплые флисовые куртки, спальные мешки, нательное белье, термобелье! Верим, что вместе мы одолим врага и одержим победу. Спасибо всем, кто приобщается к помощи! Спасибо нашим производствам, поставщикам, рабочим фабрикам, всей нашей команде ANDRE TAN TEAM и каждому из вас! Итого к победе,

– написал Андре Тан.

В своем инстаграм-сториз дизайнер поблагодарил предпринимателей и поставщиков, которые приобщаются к помощи и предоставляют рулоны ткани бесплатно.

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