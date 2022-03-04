Знаменитий модельєр Андре Тан вирішив допомогти українцям, які кожного дня ризикують своїм життям під обстрілами, аби зберегти нас від ворожих рук окупантів.

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1 березня дизайнер повідомив підписникам, що має намір пошити теплі куртки та спальні мішки для українців.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі він повідомив, що вже відшито та відправлено 500 теплих жилетів для нашої тероборони та ЗСУ.

І це лише початок! Наразі відшиваємо теплі флісові куртки, спальні мішки, натільну білизну, термобілизну! Віримо, що разом ми здолаємо ворога та здобудемо перемогу. Дякуємо усім, хто долучається до допомоги! Дякуємо нашим виробництвам, постачальникам, робітникам фабрик, усій нашій команді ANDRE TAN TEAM та кожному з вас! Разом до перемоги,

– написав Андре Тан.

У своєму інстаграм-сторіз дизайнер подякував підприємцям та постачальникам, які долучаються до допомоги та надають рулони тканини безкоштовно.

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