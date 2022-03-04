Величезні іноземні бренди один за одним припиняють свою роботу у ворожій країні, яка цинічно обстрілює Україну вже дев’ятий день.

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Бренд Mango налічує 120 магазинів у Росії та 65 франчайзингових бутиків. Це означає, що всі працівники залишаються без роботи або підуть у відпустку за власний рахунок.

У російських ЗМІ шириться коментар з експерта нерухомості, який зазначає, що закриття багатьох магазинів у Росії – це катастрофа. Шансів швидко закрити порожні приміщення торгових центрів російським орендарям – продавцями одягу та взуття – немає, а отже на них чекає бідність та мінімальний прожитковий мінімум.



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