Белла Хадид – одна из самых откровенных моделей современности. Красавица не стесняется демонстрировать обнаженное тело и позировать перед камерой в сексуальных позах.

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Недавно модель снялась для бренда Self-Portrait. Она стала главной героиней рекламной кампании. Белла примерила на себе образы из коллекции весна – лето 2022. Знаменитая манекенщица позировала для британского фотографа Харли Вера.

Модель примерила на себе твидовый красно-белый блейзер и асимметричную юбку на высокой посадке. Под низ звезда подиумов не надевала ничего, а обнаженную грудь прикрыла ракушками. Ее образ дополнял высокий хвост и бордовая помада на губах.



Сексуальная съемка Беллы Хадид / Фото из инстаграма

К еще одному соблазнительному кадру Белла прибегла лежа в розовой ванной со стенами и полотенцами в тон. Красавица надела молочное драпированное платье, позируя в красных босоножках в воде.



Сексуальная съемка Беллы Хадид / Фото из инстаграма

Также модель надела коричневое макси-платье, презентуя его на серых бархатных креслах в викторианском стиле на фоне картины в море.



Сексуальная съемка Беллы Хадид / Фото из инстаграма

Съемки состоялась и в вечернее время. В розовом платье с вырезами Белла Хадид позировала на зеленой траве, а затем примерила красное платье, которое соединила с салатовыми штанами.



Сексуальная съемка Беллы Хадид / Фото из инстаграма