Белла Хадид показала зверства над палестинцами: "Мой народ не заслужил такого издевательства"

Американская модель Белла Хадида выступает против насилия своего народа. В своем инстаграмме манекенщица показала видеоролики, на которых израильские военные издеваются над мирными палестинцами.

Белла Хадид – дочь американской модели Йоланды Хадид и иорданского застройщика с палестинскими корнями Мохамеда Хадида.

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Манекенщица часто участвует в акциях в поддержку Палестины, а теперь опубликовала ряд видео с насилием израильских военных и призвала свою 51-миллионную аудиторию посмотреть каждое из них.

Белла Хадид заявила, что будет выступать против насилия, даже если инстаграмм отнесет ее к теневому бану.

"Я призываю вас просмотреть каждое из этих видео. То ли 12-летний ребенок, который душит взрослый мужчина, или мама 6 детей, бегущая с поднятыми руками, расстреляна военными. Посмотрите на пожилого мужчину на костылях, который не может дать отпор, его бросают на землю. Ребенка и его отца терроризируют совершенно без причины. Скажите, пожалуйста, кто из этих людей спровоцировал такое нападение?", – написала Белла Хадид.

В воскресенье, 17 апреля, более 700 израильских поселенцев ворвались в мечеть Аль-Акса под строжайшей охраной полиции, чтобы отпраздновать праздник Песах. Это привело к стычкам, в результате которых 17 палестинцев получили ранения.

Я здесь не для того, чтобы придумывать это. Поверьте, я не желаю публиковать таковой террор. Это не актеры. Это настоящие солдаты, которые должны защищать настоящие палестинцы с жизнью, семьями, работой и историей. Если вы хотите, чтобы я перестала говорить, они должны перестать убивать,

– заявила модель.

Она отметила, что это обычные мирные люди, просто молящиеся и живущие, как все остальные. Белла отмечает, что ее народ не заслужил такого издевательства.

"В своем доме и на своей земле, на которой они живут сотни лет. Особенно сейчас, в священный месяц Рамадан", – резюмировала Белла Хадид.

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"Мого отца выгнали из дома, когда ему было 9 дней"

Полный текст публикации Белли Хадид

Сколько воинских частей нужно арестовать ребенка?

Сколько раз молодому сильному военному, с ружьями, бронежилетами, силой, приходится бить ногой своего старшего, чтобы почувствовать себя сильнее?

Сколько младенцев и детей должны быть убиты государственной системой, прежде чем люди заботятся?

Я не позволю, чтобы нас всех называли террористами (как меня называли с детства, просто за то, что я палестинка). Эта оккупация не только регулярно убивает жизнь многих женщин, детей, мужчин, но и запятнает имя других людей.

Если вы можете смотреть на это и думать, как палестинцев пытали, унижали, издевались, разбирали и убивали военной оккупацией, заказанной правительственной системой, вы находитесь на неправильной стороне истории. Нет оправдания для такого поведения.

В 1948 году моего отца угнали из дома, когда ему было 9 дней.

Это не о религии. Это не о том, что я ненавижу что-нибудь или кого-то другого. Для меня это касается каждого человека и того, чего он заслуживает в жизни. Для правительства Израиля это касается геополитики и власти.

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Ранее Белла Хадид громко заявляла о правах палестинцев, дискриминации мусульман в хиджабах и игнорировании миром насилия в мусульманских странах. Ее позиция стоила ей нескольких дорогостоящих соглашений с брендами, и она даже лично стала мишенью израильского правительства, ее слова были обезображены и названы "антисемитскими".

Но несмотря на это, она все равно рискует всем, чтобы выступить против того, что, по ее мнению, неправильно. Белла Хадид послужит примером того, как влиятельный человек может кардинально повлиять на реальные ситуации.