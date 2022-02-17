Белла и Джиджи Хадид полностью обнажились для съемок Versace: эротические фото 18+

Несколько недель назад Донателла Версаче пригласила знаменитых сестер для съемок нового кампейна. И только теперь креативная директор бренда Versace поделилась в сети откровенными снимками девушек.

Фотографы кампейна, знаменитые Мерт Алас и Маркус Пигготт во время съемки вдохновлялись известными фотографиями Ричарда Аведона, сделанными в 90-х. Презентуя новую коллекцию девушки эффектно позировали на камеру, обнимались и улыбались.

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Подогреть интерес к бренду Донателла Версаче решила благодаря сексуальным снимкам, ради которых Джиджи и Белла полностью разделись.

Стилисты нарастили обеим сестрам волосы, благодаря которым они прикрыли обнаженную грудь. Тело моделей украшали ювелирные изделия Versace: кольца, серьги, браслеты и кулоны с изображением Медузы Горгоны – эмблемы Модного дома.

Джиджи и Белла прикрыли интимные места черной и белой сумкой Versace из новой коллекции. Смелая Белла Хадид, которая не против обнажаться на фотосессиях, даже решилась на снимок со змеей. Джиджи же держала в руке яблоко.



Откровенный снимок Беллы и Джиджи Хадид / Фото из инстаграма

Фотография с отсылкой к Эдемскому саду и первородному греху стала референсом культового снимка Versace Home 1995 года, для которого позировали супермодель Клаудия Шиффер и актер Сильвестр Сталлоне. Они прикрылись фарфоровыми тарелками с фирменным принтом и золотистым узором.



Клаудия Шиффер и Сильвестр Сталлоне для Versace / Фото из истаграма

Похоже, Джиджи и Белла стали не единственным сюрпризом в съемках нового кампейна. В сети также появилось фото на котором полностью обнажилась Ирина Шейк, прикрыв себя голубыми тарелками.



Ирина Шейк в новой съемке Versacе / Фото с телеграм-канала People Talk