Белла та Джіджі Хадід повністю оголилися для зйомок Versace: еротичні фото 18+

Кілька тижнів тому Донателла Версаче запросила знаменитих сестер для зйомок нового кампейну. І лише тепер креативна директорка бренду Versace поділилася в мережі відвертими знімками дівчат.

Фотографи кампейна, знамениті Мерт Алас та Маркус Пігготт під час зйомки надихалися відомими світлинами Річарда Аведона, зробленими у 90-х. Презентуючи нову колекцію дівчата ефектно позували на камеру, обіймалися та посміхалися.

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Підігріти цікавість до бренду Донателла Версаче вирішила завдяки сексуальним знімкам, задля яких Джіджі та Белла повністю роздягнулися.

Стилісти наростили обом сестрам волосся, завдяки якому вони прикрили оголені груди. Тіло моделей прикрашали ювелірні вироби Versace: персні, сережки, браслети та кулони із зображення Медузи Горгони – емблеми Модного будинку.

Джіджі та Белла прикрили інтимні місця чорною та білою сумкою Versace з нової колекції. Смілива Белла Хадід, яка не проти оголюватися у фотосесіях, навіть наважилася на знімок зі змією. Джіджі ж тримала у руці яблуко.



Відвертий знімок Белли та Джіджі Хадід / Фото з інстаграму

Світлина з відсиланням до Едемського саду та первородного гріха стала референсом культового знімка Versace Home 1995 року, для якого позували супермодель Клаудія Шиффер та актор Сільвестр Сталлоне. Вони прикрилися порцеляновими тарілками з фірмовим принтом та золотистим візерунком.



Клаудія Шиффер та Сільвестр Сталлоне для Versace / Фото з інстаграму

Схоже, Джіджі та Белла стали не єдиним сюрпризом у зйомках нового кампейну. В мережі також з’явилося фото на якому повністю оголилася Ірина Шейк, прикривши себе блакитним тарілками.



Ірина Шейк у новій зйомці Versacе / Фото з телеграм-каналу People Talk