Трендовая вещь, которая никогда не выйдет из моды: что нужно иметь в гардеробе каждой девушке

В воздухе уже витает настроение на осенний сезон, поэтому можно прибегнуть не только к сборке капсульного гардероба, но и посмотреть его и обнаружить, есть ли у вас вещь, которая никогда не выйдет из моды – белая базовая рубашка.

Тема белой рубашки всегда была актуальна, ведь это базовая вещь, которая всегда была, есть и будет в моде. Впрочем, о белой рубашке начали еще больше говорить после кутюрного шоу Valentino, которое открыла Кайя Гербер в джинсах и белой рубашке.

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Не обязательно быть клиентом люксовых брендов, чтобы воспроизвести простой и элегантный образ. Белая рубашка и джинсы – это отличная база, которую можно разнообразить на любой вкус: одеть босоножки на каблуке, нарядные туфли, минималистичные балетки или кроссовки.

Аксессуары также есть прекрасным полем для разнообразия – от массивных сережек как у Кайи Гербер до нежных и изящных сережек жемчужин. Шею можно украсить массивным колье или элегантной цепочкой, а руки – габаритными перстнями с часами или лаконичным теннисным браслетом.



Модные образы с белой рубашкой / Фото с Vogue

Тина Кунаки показала во время Недели моды в Париже, что приталенная рубашка хорошо рифмуется с широкими джинсами или джинсами клеш.



Модные образы с белой рубашкой / Фото с Vogue



Модные образы с белой рубашкой / Фото с Vogue

Дуа Липа примерила на себе городской образ, соединив белую рубашку с джинсами и черными балетками в стиле Мэри Джейн, а София Ричи скомбинировала рубашку с джинсами, поясом и туфлями на невысоких каблуках.



Модные образы с белой рубашкой / Фото с Vogue



Модные образы с белой рубашкой / Фото с Vogue

Белую рубашку и голубые джинсы обожала принцесса Диана. Во время визита в Боснию в 1997 году она объединила джинсы с рубашкой, в которой подкатила рукава, и завершила коричневым поясом и лоферами.



Модные образы с белой рубашкой / Фото с Vogue