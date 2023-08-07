Юбка-сетка является одной из самых любимых вещей зарубежных инфлюэнсеров. Ажурная юбка в технике кроше – нежный элемент капсульного летнего гардероба. Она отлично сочетается с купальниками на пляже и с короткими топами для вечерних выходов.

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В моде юбки, напоминающие паутину или рыболовную сетку. Несмотря на то, что тенденция на такие юбки больше ассоциируется с курортными образами, некоторые модницы применяют ее и для городской жизни.

Что интересно, если летом мы дополняем такие юбки топами или майками с футболкой, то уже осенью мы можем одевать свитшоты и сочетать образ кроссовками или кедами.



Стильные образы с юбкой-сеткой / Фото с Vogue

Для стильного образа сочетайте юбку с головным убором – косынкой, панамой или соломенной шляпой. А если захотите добавить своему аутфиту особую изюминку – выбирайте сапоги-казаки, на примере немецкой инфлюэнсерши Леони Ганне.



Стильные образы с юбкой-сеткой / Фото с Vogue



Стильные образы с юбкой-сеткой / Фото с Vogue



Стильные образы с юбкой-сеткой / Фото с Vogue



Стильные образы с юбкой-сеткой / Фото с Instagram