Бейонсе показала, как носить трендовую кожаную одежду: стильный образ звезды

Безоговорочная икона стиля знает, как поразить своим непревзойденным видением трендов. Ее очередной аутфит не смогли обделить вниманием ни поклонники, ни модные эксперты.

Бейонсе всегда удивляла мир не только своим талантом певицы, но и безупречным вкусом в подборе луков. За ее выходами и новыми постами следят сотни миллионов поклонников.

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Новым фэшн-триумфом звезды стало удачное сочетание трендовой кожаной куртки, леггинсов и балаклавы. Верх образа опоясывает талию, и в сочетании с облегающими леггинсами создает монохромный образ, подчеркивающий особенности фигуры Бейонсе.

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Особое внимание певица уделила аксессуарам и акцентным деталям. Массивные серьги она надела поверх балаклавы. А цвет помады подобрала в тон к маникюру. Завершила лук инфлюэнсерша солнцезащитными очками.