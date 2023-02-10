Беспроигрышные образы формируются на вещах из базового гардероба, пишет 24 канал. Никакой ваш аутфит не будет цельным, если в нем нет базовых вещей.

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Перед тем, как наполнять свои полки трендовым нарядом на весну, смотрите базовый гардероб. Прежде всего, вам нужно приобрести универсальные вещи, которые идут всем без исключения и уместны в любой ситуации.

Базовый гардероб – это не список вещей, а система, берущая в основу ваш персональный стиль. Для каждой девушки эта система будет своя, и список вещей в базовом гардеробе тоже будет разным. Если кто-то не может представить свою жизнь без кроссовок, то другие же не знают, как жить без туфлей на каблуке, поэтому выбирайте только то, что действительно вам подходит.

Белая футболка

Если приобретаете белую футболку, то не жалейте потратить чуть больше денег, но приобрести вещь из качественного материала, желательно размера оверсайза. Приталенные футболки часто удешевляют наш образ и выглядят неэстетично.

Джинсы

Об этом базовом элементе гардероба знает каждая девушка. Купите на весенне-летний сезон вещь, которая будет подходить к любым вашим свитшотам, рубашкам, блузкам, майкам и футболкам.

Пальто

Структурированное пальто лаконичного кроя в базовом цвете – ваша неизменная верхняя одежда в демисезонный период. Выбирайте такое пальто, которое подходит к любым вашим образам, независимо какую обувь вы наденете – кроссовки или сапоги на каблуке.

Тренч

Тренч – идеальная вещь для еще прохладных, но уже достаточно теплых весенних дней. Тренчи подходят к брюкам, джинсам и платьям. Их можно носить с любой обувью и подбирать сумки по вашему вкусу.

Жакет

Без жакета сложно представить стильный образ девушки. Лаконичный крой, простой дизайн, черный или бежевый цвет и идеальная посадка – вот главные условия для базового жакета. Приобретая жакет по всем перечисленным критериям, вы получите немалые дивиденды – от безупречного внешнего вида до внутреннего комфорта и уверенности в любой ситуации.

Белые кроссовки

Кроссовки белого цвета идеально подходят в теплое время года. К ним не нужно подбирать какой-то особый наряд, поскольку они подходят под любую одежду.

Белая рубашка

Чтобы белая рубашка не ассоциировалась у вас с первым звонком и школьной униформой, попробуйте сделать ставку на вещь размера оверсайза. Вы сможете соединить ее с джинсами, брюками или лосинами, а размер придаст образу легкости и непринужденности.

Черные штаны

Черные брюки прекрасно подойдут для создания ежедневных образов с лоферами или же для образа выходного дня. В первом случае нужно добавить только базовую футболку и жакет, во втором – эффектную блузку с бантом.

Маленькое черное платье

Коко Шанель вошла в историю не только из-за создания маленького черного платья, но и благодаря своей дальновидности. Сколько бы фасонов и цветов платьев было в нашем гардеробе, черное лаконичное платье всегда было и будет оставаться фаворитом в нашем базовом гардеробе.

Туфли на каблуках

Выбирайте классические туфли-лодочки без особых деталей, которые смогут дополнить ваш образ. Модели нейтральных оттенков будет удобно сочетать с любым нарядом. Лучше всего для базового гардероба подходят черные туфли.

Черная сумка

Конечно, довершением нашего аутфита есть сумка. Всем трендовым моделям есть место быть в вашем гардеробе, однако сделайте ставку на классическое изделие черного цвета, которое сможете соединить с любыми вещами в гардеробе.