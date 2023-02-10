Безпрограшні образи формуються на речах з базового гардероба, пише 24 канал. Ніякий ваш аутфіт не буде цілісним, якщо у ньому немає базових речей.

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Перед тим, як наповнювати свої полиці трендовим вбранням на весну, передивіться до базового гардеробу. Насамперед вам потрібно придбати універсальні речі, які йдуть всім без винятку та доречні в будь-якій ситуації.

Базовий гардероб – це не список речей, а система, яка бере за основу ваш персональний стиль. Для кожної дівчини ця система буде своя, і список речей в базовому гардеробі теж буде різним. Якщо хтось не може уявити своє життя без кросівок, то інші ж не знають, як жити без туфлів на підборах, тому обирайте лише те, що дійсно вам підходить.

Біла футболка

Якщо купуєте білу футболку, то не жалійте витратити трохи більше грошей, але придбати річ з якісного матеріалу, бажано розміру оверсайз. Приталені футболки часто здешевлюють наш образ та неестетично виглядають.

Джинси

Про цей базовий елемент гардероба знає кожна дівчина. Придбайте на весняно-літній сезон річ, яка буде пасувати до будь-яких ваших світшотів, сорочок, блуз, майок та футболок.

Пальто

Структуроване пальто лаконічного крою в базовому кольорі – ваш незмінний верхній одяг в демісезонний період. Обирайте таке пальто, яке пасуватиме до будь-яких ваших образів, незалежно яке взуття ви одягнете – кросівки чи чоботи на підборах.

Тренч

Тренч – ідеальна річ для ще прохолодних, але вже доволі теплих весняних днів. Тренчі пасують до штанів, джинсів та суконь. Їх можна носити з будь-яким взуттям та підбирати сумки на ваш смак.

Жакет

Без жакету важко уявити стильний образ дівчини. Лаконічний крій, простий дизайн, чорний або бежевий колір та ідеальна посадка – ось головні умови для базового жакета. Придбавши жакет зі всіх перелічених критеріїв, ви отримаєте чималі дивіденди – від бездоганного зовнішнього вигляду до внутрішнього комфорту та впевненості у будь-якій ситуації.

Білі кросівки

Кросівки білого кольору ідеально підходять в теплу пору року. До них не треба підбирати якесь особливе вбрання, оскільки вони підходять під будь-який одяг.

Біла сорочка

Щоб біла сорочка не асоціювалася у вас з першим дзвоником та шкільною уніформою, спробуйте зробити ставку на річ розміру оверсайз. Ви зможете поєднати її з джинсами, штанами чи лосинами, а розмір додасть образу легкості та невимушеності.

Чорні штани

Чорні штани чудово підійдуть для створення щоденних образів з лоферами або ж для образу вихідного дня. У першому випадку треба додати лише базову футболку та жакет, у другому – ефектну блузку з бантом.

Маленька чорна сукня

Коко Шанель увійшла в історію не лише через створення маленького чорного плаття, але й завдяки своїй далекоглядності. Скільки б фасонів та кольорів суконь було у нашому гардеробі, чорна лаконічна сукня завжди була і буде залишатися фаворитом у нашому базовому гардеробі.

Туфлі на підборах

Обирайте класичні туфлі-човники без особливих деталей, які зможуть доповнити ваш образ. Моделі нейтральних відтінків буде зручно поєднувати з будь-яким вбранням. Найкраще для базового гардероба підходять чорні туфлі.

Чорна сумка

Звичайно, довершенням нашого аутфіту є сумка. Усім трендовим моделям є місце бути у вашому гардеробі, однак зробіть ставку на класичний виріб чорного кольору, який зможете поєднати з будь-якими речами у вашому гардеробі.