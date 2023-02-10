Модні дівчата найчастіше люблять спостерігати за світовими інфлюенсерами, оскільки саме вони диктують нам тренди та показують, як можна стильно виглядати, пише 24 канал.

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Інфлюенсери роблять все для того, щоб не лише мати гарний вигляд, але й популяризувати вбрання від певних брендів. Таким чином з’являється бум на окремі одиниці, які найчастіше стилізують у своїх образах фешіоністи.

Саме тому дівчатка люблять черпати натхнення в стрітстайл-зірок, які володіють всіма тонкощами для створення ефектного виходу. Надивленість – також хороший інструмент для того, аби навчитися формувати цікаві та ефектні образи.

Все, що вам потрібно – мати базові речі нейтральних кольорів, а всі інші трендові одиниці ви будете лише додавати до своїх виходів.

Хоч лютий є досить холодним місяцем, втім інколи спостерігаються вже певні потепління, а дівчатам так нетерпиться одягути щось із весняного гардеробу, що в хід йдуть пальта.

У добірці Fashion 24 зібрав образи інстаграм-модниць, в яких серед верхнього вбрання переважають дублянки, шуби, пальта і пуховики.

Гейлі Бібер вийшла на прогулянку в молочних штанах палаццо, кросівках та поєднала свій образ коричневою дублянкою.

Французька модниця одягнула білі широкі штани, популярні кросівки Adidas Samba та доповнила верх класичним чорним лонгслівом та сірим пальто.

Пухнасті шуби чудово пасують до шкіряних штанів та водолазок, тож встигніть прогулятися в лютому в такому милому верхньому одязі.

Надзвичайно ефектно виглядає поєднання уггів з тренчем одного кольору. За прикладом модниці, такий кавовий look можете стилізувати з сірим кардиганом, джинсами та шапкою.

Модниця з Корсики Жюлі Феррері одягає цієї зими чорну кучеряву шубу з овчини та доповнює look чоботами челсі на невеликих підборах.

Парижанка Лея Сфез одягає класичні чорні штани та довершує свій вихід вкороченим пуховиком.

Якщо ж вам хочеться в зимовий день додати кольору – одягайте яскраві штани, светр оверсайз та шапку нейтрального кольору.