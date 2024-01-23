Составляем базовый гардероб на зиму: список всех вещей, которые понадобятся в холодное время года

Пусть вас не останавливает мысль, что до конца зимы осталось чуть больше месяца. На самом деле, начало и конец марта еще довольно холодные, поэтому вы точно будете носить еще зимние вещи. Чтобы ваши образы всегда были модными и уместными – составляйте их из базовых элементов гардероба.

Базовый гардероб – это ваша волшебная палочка, которая благодаря нескольким шагам подарит вам модный и стильный образ. База навсегда отнимет у вас мысли, которые часто бывают у всех девушек, вроде "нечего надеть".

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К базовому гардеробу относятся практичные вещи. Они универсальны благодаря своему крою и цвету, которые хорошо сочетаются между собой. Базовая одежда позволяет создать много комбинаций на любой вкус.

И помните, что базовые вещи должны отображать ваш персональный стиль. К примеру, если вы не любите юбку-карандаш, то можете заменить ее брюками или наоборот.

Базовый гардероб отличается набором вещей каждый сезон. В холодное время важными становятся теплые вещи, способные согреть на подарить комфорт.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

В общем, большая часть вещей должна соответствовать образу вашей жизни. Если вы работаете в государственном учреждении, то блузы, гольфы, юбки, платья и сапоги на каблуке вам подойдут лучше, чем свитшот, джинсы или яркий пуховик для студентки.

Украинская стилистка Яна Платонова собрала стильный гид по базовому гардеробу и разделила его по отдельным позициям. Она показала, как базово и стильно выглядит верхняя одежда, гольфы и свитера, низ – юбки, джинсы и брюки, обувь, сумки и аксессуары.

Также она виделила 6 готовых образов, которые вы можете повторить, если имеете представленные ею вещи в своем базовом гардеробе. Если нет – держите доступный и интересный гид нарядами, которые позволят вам понять, каких именно позиций вам не хватает для создания стильных и функциональных аутфитов на зимнее время года.



Базовые вещи, которые нужны зимой / Фото из инстаграмма Яны Платоновой



Базовые вещи, которые нужны зимой / Фото из инстаграмма Яны Платоновой



Базовые вещи, которые нужны зимой / Фото из инстаграмма Яны Платоновой



Базовые вещи, которые нужны зимой / Фото из инстаграмма Яны Платоновой



Базовые вещи, которые нужны зимой / Фото из инстаграмма Яны Платоновой



Базовые вещи, которые нужны зимой / Фото из инстаграмма Яны Платоновой



Базовые вещи, которые нужны зимой / Фото из инстаграмма Яны Платоновой