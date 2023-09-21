Собранный в этой подборке наряд – будет основой вашего гардероба, а некоторые трендовые вещи, которые приобрели особую популярность в этом году, станут отличным дополнением к вашему осеннему аутфиту.

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Белая рубашка

Рубашка белого цвета – незаменимый предмет гардероба, который мы все так любим. Белую рубашку носила Грейс Келли, Одри Гепберн, а сейчас без нее не может обойтись ни одна модница.

Рубашка оверсайз остается наиболее актуальной. Носите ее в теплые дни с майкой, а в холодные – застегнутой на пуговицы.

Брюки палаццо

Выбирайте широкие штаны не только для офисных будней, но и для прогулок. Глубокие, насыщенные тона – ключевые образы этого сезона.

Джинсы

Выбирайте для себя классические или широкие джинсы, которые в этом сезоне очень актуальны. Мешковатые фасоны довольно трендовые, так что не упустите возможности стильно одеться.

Лонгслив

Когда дело доходит до осеннего трикотажа, модели с воротником выглядят изысканно и красиво, впрочем, вы можете выбирать базовые лонгсливы.

Юбка макси

Юбки к лодыжке особенно модны в этом сезоне, впрочем не думайте, что это микротренд. Такая длина может оставаться актуальна еще много лет. Сочетайте юбку с кроссовками или сапогами.

Тренч

Легкие, водонепроницаемые и непринужденно элегантные тренчи – идеальная верхняя одежда, которая защитит вас от осеннего холода и дождей.

Жакет

В тёплые осенние дни воспользуйтесь жакетом. Он будет смотреться уютно с трикотажем или широкими джинсами.

Балетки

Введите в свою обувную ротацию балетки Мэри Джейн, которые с приходом осени стали еще популярнее.

Высокие сапоги

Этой осенью делайте ставку на сапоги с каблуками до колен. Сочетайте их с платьями, юбками и джинсами.