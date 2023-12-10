Из чего должен состоять капсульный гардероб на зиму: актуальные вещи

Для того чтобы составлять быстрые и стильные образы зимой, вам следует иметь в своем гардеробе капсульный наряд. Наличие базовых вещей поможет составить образ через несколько минут.

Есть несколько ключевых вещей, которые вам необходимы для создания образа в зимний период. В холодное время важно, чтобы аутфит был теплым и практичным. Ваш зимний гардероб может состоять из нескольких вещей, с помощью которых вы легко и просто соберете образ на прогулку, в офис или свидание.

Читайте также Как стильно сочетать в образе цвета: подборка для вдохновения

Базовый гольф

Кашемировый гольф – универсальный вариант на зимнее время. Водолазка хорошо сочетается с базовыми джинсами, брюками, лосинами и юбками. А еще гольфы хорошо сочетаются с жакетами и кардиганами.

Яркий свитер

Наша база свитеров состоит из нейтральных тонов, впрочем, зимой вы можете позволить себе сделать ставку на яркий цвет. Попробуйте приобрести свитер в цвете сезона (красный), зеленом, синем или оранжевом.

Трикотажное платье

Зимой не стоит отказываться от платья, поэтому рекомендуем вам обратить внимание на трикотаж и инвестировать средства в длинное платье размера оверсайз. Оно будет хорошо подходить к челси или сапогам на каблуке.

Ботинки челси

Зимой обувь должна выполнять три функции: хранить ноги в тепле, не давать вам поскользнуться и противостоять мокрым лужам. Эти ботинки на протекторной подошве идеально подходят для холодного времени года.

Юбка миди

Юбки-миди также нам необходима зимой, как и в теплое время года. Выбирайте трикотажные или кожаные варианты, хорошо сочетающиеся со свитером или водолазкой.

Пуховик

Эта верхняя одежда – самая практичная вещь на зиму, особенно если мы хотим много времени проводить на свежем воздухе. Носите пуховики с разными шапками, шарфами и обувью, чтобы создать разные образы.