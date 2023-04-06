5 базовых вещей весной, чтобы элегантно выглядеть: стильные фото

Если вы ищете непринужденные, но элегантные образы, то следует обратиться к образам француженок. После просмотра их инстаграмм-профилей оказалось, что есть несколько ключевых вещей, которые они одевают для эффектных образов.

Парижанки точно этой весной будут опираться на 5 предметов весеннего гардероба, относящихся к базовым вещам. Они достаточно универсальны, поэтому эти наряды можно сочетать с другими вещами.

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Чтобы ознакомиться с пятью популярными вещами весны – смотрите модные образы француженок.

Длинная юбка

Юбки длины миди занимают также особое место в гардеробе француженок. Они также выбирают длинные фасоны из денима, которые станут основой для обычных элегантных силуэтов.

Жакет

Жакеты свободного кроя остаются актуальными, впрочем, более строгие силуэты, к примеру, с зауженной талией, добавят изюминки в любой ансамбль.

Свитер в полоску

Полосатый свитер является синонимом классического и непринужденного стиля. Парижанки очень любят такие свитера, так что вы тоже можете сделать на них ставку.

Широкие брюки

Широкие брюки – это отличная базовая одежда, которую можно дополнять любым верхом и низом – от сапог на каблуке до кроссовок.

Тренч

Тренчкот – главный элемент гардероба французских женщин. Они носят его с джинсами, платьями и юбками и дополняют любой обувью.