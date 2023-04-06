Парижанки точно цієї весни опиратимуться на 5 предметів весняного гардероба, які належать до базових речей. Вони досить універсальні, тож це вбрання можна поєднувати з іншими речами.
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Щоб ознайомитися з п’ятьма найпопулярнішими речима весни – дивіться модні образи француженок.
Довга спідниця
Спідниці довжини міді займають особливе місце в гардеробі француженок. Вони також обирають довгі фасони з деніму, які стануть основою для повсякденних елегантних силуетів.
Жакет
Жакети вільного крою залишаються актуальними, втім більш строгі силуети, до прикладу, із завуженою талією, додадуть родзинки в будь-який ансамбль.
Светр у смужку
Смугастий светр є синонімом до класичного та невимушеного стилю. Парижанки дуже люблять такі светри, тож ви теж можете зробити на них ставку.
Широкі штани
Широкі штани – це чудовий базовий одяг, який можна доповнювати будь-яким верхом та низом – від чобіт на підборах до кросівок.
Тренч
Тренчкот – головний елемент гардероба французьких жінок. Вони носять його з джинсами, сукнями та спідницями та доповнюють будь-яким взуттям.