Парижанки точно цієї весни опиратимуться на 5 предметів весняного гардероба, які належать до базових речей. Вони досить універсальні, тож це вбрання можна поєднувати з іншими речами.

Читайте також Короткий тренч повертається в моду завдяки Instagram: добірка образів

Щоб ознайомитися з п’ятьма найпопулярнішими речима весни – дивіться модні образи француженок.

Довга спідниця

Спідниці довжини міді займають особливе місце в гардеробі француженок. Вони також обирають довгі фасони з деніму, які стануть основою для повсякденних елегантних силуетів.

Жакет

Жакети вільного крою залишаються актуальними, втім більш строгі силуети, до прикладу, із завуженою талією, додадуть родзинки в будь-який ансамбль.

Светр у смужку

Смугастий светр є синонімом до класичного та невимушеного стилю. Парижанки дуже люблять такі светри, тож ви теж можете зробити на них ставку.

Широкі штани

Широкі штани – це чудовий базовий одяг, який можна доповнювати будь-яким верхом та низом – від чобіт на підборах до кросівок.

Тренч

Тренчкот – головний елемент гардероба французьких жінок. Вони носять його з джинсами, сукнями та спідницями та доповнюють будь-яким взуттям.