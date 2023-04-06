Парижанки точно этой весной будут опираться на 5 предметов весеннего гардероба, относящихся к базовым вещам. Они достаточно универсальны, поэтому эти наряды можно сочетать с другими вещами.
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Чтобы ознакомиться с пятью популярными вещами весны – смотрите модные образы француженок.
Длинная юбка
Юбки длины миди занимают также особое место в гардеробе француженок. Они также выбирают длинные фасоны из денима, которые станут основой для обычных элегантных силуэтов.
Жакет
Жакеты свободного кроя остаются актуальными, впрочем, более строгие силуэты, к примеру, с зауженной талией, добавят изюминки в любой ансамбль.
Свитер в полоску
Полосатый свитер является синонимом классического и непринужденного стиля. Парижанки очень любят такие свитера, так что вы тоже можете сделать на них ставку.
Широкие брюки
Широкие брюки – это отличная базовая одежда, которую можно дополнять любым верхом и низом – от сапог на каблуке до кроссовок.
Тренч
Тренчкот – главный элемент гардероба французских женщин. Они носят его с джинсами, платьями и юбками и дополняют любой обувью.