В базовом наряде: Хейли Бибер показывает образ, который никогда не выйдет из моды

У знаменитой американской модели Хейли Бибер превосходный вкус в одежде, поэтому часто попадает под прицелы папарацци в эффектных образах. Во время последнего выхода манекенщица продемонстрировала базовый наряд, который всегда будет актуальным.

Мода циклична и часто меняется, однако есть вещи, которые остаются востребованными независимо от тенденций. Хейли Бибер отправилась на прогулку в аутфите, у которого нет срока годности.

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Образ Хейли Бибер

Стритстайл-фотографы заметили звезду в Калифорнии. Блондинка надела белый укороченный топ, совместив образ с базовым элементом гардероба на все сезоны – голубыми джинсами.

Денимовые брюки правильной посадки – идеальная вещь, которая дополнит любой образ. Хейли показала на себе классический крой – свободный и прямой силуэт, который всегда будет актуальным.

Верх манекенщица дополнила кожаным черным бомбером, а для удобства надела классические лоферы. Стильный look трендсеттер довершила темно-синей бейсболкой Balenciaga, черными солнцезащитными очками и маской.

Для кэжуального образа Хейли подобрала минималистичные перстни, а губы нарисовала персиковой помадой.



Базовый образ Хейли Бибер / Фото из Getty Images



Базовый образ Хейли Бибер / Фото из Getty Images