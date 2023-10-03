Базовая одежда, которая модна осенью: подборка самых желанных нарядов

Базовые вещи в гардеробе – это залог стильного образа. Посредством базовых вещей мы сможем создать множество разнообразных образов.

Отобранные нами вещи помогут вам создать интересные аутфиты на осеннее время, пишет 24 Канал. Это платье практичное и актуальное, поэтому смело добавляйте его в свой гардероб, чтобы создать осенью интересные образы.

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Прямые джинсы

Без базовых прямых джинсов сложно представить себе гардероб на любое время года. Любой современный образ, даже если он создан из минималистических элементов гардероба, должен состоять из прямых джинсов.



Базовые вещи на осень 2023 года / Фото Pinterest

Клетчатая рубашка

Эта универсальная вещь гардероба стала модным трендом в 2023 году. Клетчатые рубашки стали особенно популярными. Их девушки носили как дополнительный красивый шар к майкам и футболкам, а также их начали стильно завязывать на поясе.



Базовые вещи на осень 2023 года / Фото Pinterest

Кожаные штаны

Уже несколько сезонов кожаные штаны не выходят из моды. Они отлично стилизуются с кожаными куртками, бомберами и пуховиками. Носите их с кроссовками, лоферами и сапогами на каблуке.



Базовые вещи на осень 2023 года / Фото Pinterest

Юбка макси

Эти юбки не сдают свои позиции даже осенью. Женский и стильный элемент гардероба прекрасно сочетается с рубашками, свитерами, кардиганами и сапогами на каблуке с острым носком.



Базовые вещи на осень 2023 года / Фото Pinterest

Водолазка

Гольф базового оттенка станет отличным дополнением к любому низу – юбке, брюкам или джинсам. С водолазкой вы можете создать официальные или расслабленные аутфиты.



Базовые вещи на осень 2023 года / Фото Pinterest