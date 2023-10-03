Відібрані нами речі допоможуть вам створити цікаві аутфіти на осінню пору, пише 24 Канал. Це вбрання практичне та актуальне, тож сміливо додавайте його до свого гардероба, щоб створити восени цікаві образи.

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Прямі джинси

Без базових прямих джинсів важко уявити собі гардероб на будь-яку пору року. Будь-який сучасний образ, навіть якщо він створений з мінімалістичних елементів гардероба, має складатися з прямих джинсів.



Базові речі на осінь 2023 / Фото Pinterest

Сорочка в клітинку

Ця універсальна річ гардероба стала модним трендом у 2023 році. Картаті сорочки стали особливо популярними. Їх дівчата носили як додатковий красивий шар до майок та футболок, а також їх почали стильно зав’язувати на поясі.



Базові речі на осінь 2023 / Фото Pinterest

Шкіряні штани

Вже кілька сезонів шкіряні штани не виходять з моди. Вони чудово стилізуються зі шкіряними куртками, бомберами та пуховиками. Носіть їх з кросівками, лоферами та чоботами на підборах.



Базові речі на осінь 2023 / Фото Pinterest

Спідниця максі

Ці спідниці не здають своїх позицій навіть восени. Жіночий та стильний елемент гардероба чудово поєднується з сорочками, светрами, кардиганами та чоботами на підборах з гострим носком.



Базові речі на осінь 2023 / Фото Pinterest

Водолазка

Гольф базового відтінку стане чудовим доповненням до будь-якого низу – спідниці, штанів чи джинсів. З водолазкою ви можете створити офіційні або ж розслаблені аутфіти.



Базові речі на осінь 2023 / Фото Pinterest