5 базовых вещей на лето, которые вам обязательно понадобятся

Летом в нашем гардеробе должны быть вещи, которые станут основой формирования вариантных образов. Летом нам хочется купить много разноцветных вещей, но, несмотря на это, стоит иметь базовую основу, благодаря которой вы составите стильные и удачные образы.

Считается, что полноценным гардероб считается только тогда, когда в нем собраны классические вещи нейтральных цветов, хорошо сочетающиеся между собой. С войной стиль и мода для многих из нас отошли на второй план, впрочем, психологи советуют не отказывать себе в покупке чего-то нового, что может подарить нам хорошее настроение.

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Базовая футболка

Обязательно на лето приобретите футболку белого или черного из хлопка. Выбирайте изделие без принтов, которые удачно сочетаются не только с джинсами, но и костюмными брюками. Благодаря своей универсальности, белая и черная футболка всегда будут дорогостоящими.



Базовые вещи на лето / Фото из Pinterest

Легкое платье

Платье из легкого материала является необходимой вещью в гардеробе, особенно летом. В этом сезоне обращайте внимание на белые платья свободного кроя. Это могут быть платья-рубашки, платья на тонких бретельках, платья с вырезами.



Базовые вещи на лето / Фото из Pinterest

Белая рубашка

Белая рубашка размера oversize – мастхев на лето. Это необходимая вещь в гардеробе каждой девушки. Довершайте белой рубашкой образы, состоящие из топа и джинсов или брюк палаццо. Также рубашка идеально сочетается с денимовыми бермудами и кедами.



Базовые вещи на лето / Фото из Pinterest

Топ

На смену футболкам уже давно пришли топы, идеально вписывающиеся в городской гардероб. Многообразие топов в массмаркетах просто поражает – от минималистических изделий до романтических единиц с объемными рукавами. Носите топы с кроссовками, сандалиями, мюлями и босоножками.



Базовые вещи на лето / Фото из Pinterest

Шорты

На лето выбирайте шорты в спортивном стиле короткие или велосипедки. Также обратите внимание на денимовые шорты с необработанными краями. К рубашкам и блузкам выбирайте шорты на высокой посадке. А вот к жакетам выбирайте костюмные бермуды, которые удачно сочетаются с босоножками на каблуке или лоферами.



Базовые вещи на лето / Фото из Pinterest