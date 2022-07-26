Вважається, що повноцінним гардероб вважається лише тоді, коли у ньому зібрані класичні речі нейтральних кольорів, які добре поєднуються між собою. З війною стиль та мода для багатьох з нас відійшли на другий план, втім психологи радять не відмовляти собі у купівлі чогось нового, що може подарувати нам гарний настрій.

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Базова футболка

Обов’язково на літо придбайте футболку білого чи чорного кольору з бавовни. Обирайте виріб без принтів, які вдало поєднаються не лише з джинсами, але й з костюмними штанами. Завдяки своїй універсальності, біла та чорна футболка завжди матимуть дорогий вигляд.



Базові речі на літо / Фото з Pinterest

Легка сукня

Сукня з легкого матеріалу є необхідною річчю в гардеробі, особливо влітку. Цього сезону звертайте увагу на білі сукні вільного крою. Це можуть бути сукні-сорочки, плаття на тонких бретельках, сукні з вирізами.



Базові речі на літо / Фото з Pinterest

Біла сорочка

Білосніжна сорочка розміру oversize – мастхев на літо. Це є необхідна річ у гардеробі кожної дівчини. Довершуйте білою сорочкою образи, що складаються з топу та джинсів чи штанів палаццо. Також сорочка ідеально поєднується з денімовими бермудами та кедами.



Базові речі на літо / Фото з Pinterest

Топ

На зміну футболкам вже давно прийшли топи, які ідеально вписуються у міський гардероб. Різноманіття топів у масмаркетах просто вражає – від мінімалістичних виробів до романтичних одиниць з об’ємними рукавами. Носіть топи з кросівками, сандалями, мюлями та босоніжками.



Базові речі на літо / Фото з Pinterest

Шорти

На літо обирайте шорти у спортивному стилі короткі або ж велосипедки. Також зверніть увагу на денімові шорти з необробленими краями. До сорочок і блузок обирайте шорти на високій посадці. А от до жакетів обирайте костюмні бермуди, які вдало поєднаються з босоніжками на підборах чи лоферами.



Базові речі на літо / Фото з Pinterest