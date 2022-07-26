Считается, что полноценным гардероб считается только тогда, когда в нем собраны классические вещи нейтральных цветов, хорошо сочетающиеся между собой. С войной стиль и мода для многих из нас отошли на второй план, впрочем, психологи советуют не отказывать себе в покупке чего-то нового, что может подарить нам хорошее настроение.

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Базовая футболка

Обязательно на лето приобретите футболку белого или черного из хлопка. Выбирайте изделие без принтов, которые удачно сочетаются не только с джинсами, но и костюмными брюками. Благодаря своей универсальности, белая и черная футболка всегда будут дорогостоящими.



Базовые вещи на лето / Фото из Pinterest

Легкое платье

Платье из легкого материала является необходимой вещью в гардеробе, особенно летом. В этом сезоне обращайте внимание на белые платья свободного кроя. Это могут быть платья-рубашки, платья на тонких бретельках, платья с вырезами.



Базовые вещи на лето / Фото из Pinterest

Белая рубашка

Белая рубашка размера oversize – мастхев на лето. Это необходимая вещь в гардеробе каждой девушки. Довершайте белой рубашкой образы, состоящие из топа и джинсов или брюк палаццо. Также рубашка идеально сочетается с денимовыми бермудами и кедами.



Базовые вещи на лето / Фото из Pinterest

Топ

На смену футболкам уже давно пришли топы, идеально вписывающиеся в городской гардероб. Многообразие топов в массмаркетах просто поражает – от минималистических изделий до романтических единиц с объемными рукавами. Носите топы с кроссовками, сандалиями, мюлями и босоножками.



Базовые вещи на лето / Фото из Pinterest

Шорты

На лето выбирайте шорты в спортивном стиле короткие или велосипедки. Также обратите внимание на денимовые шорты с необработанными краями. К рубашкам и блузкам выбирайте шорты на высокой посадке. А вот к жакетам выбирайте костюмные бермуды, которые удачно сочетаются с босоножками на каблуке или лоферами.



Базовые вещи на лето / Фото из Pinterest