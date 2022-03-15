Балаклавы, жилеты, спальные мешки: Андре Тан рассказал, сколько вещей сшил для ВСУ за 2 недели
Источник:инстаграмм Андре Тана
Украинский дизайнер Андре Тан в начале марта сосредоточил все свои силы на пошиве вещей для украинской армии. Модельер подвел итоги и рассказал поклонникам, сколько вещей сшил для наших защитников.
Знаменитый модельер отказался от создания новой коллекции и вместе со своей командой начал шить необходимые вещи для военных, которые отвоевывают нашу землю от вражеских оккупантов.
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В своем инстаграмме Андре Тан записал короткое видеообращение и сообщение, в котором рассказал, что за 2 недели он вместе с командой сшил более 10 тысяч единиц одежды.
Дизайнер отметил в сообщении, что без выходных и передышки команда по всей Украине работала для того, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию необходимой одеждой и защитой.
Что именно было сделано:
- спальные мешки – 1500 штук;
- флисовые кофты – 3500 штук;
- штаны – 1000 штук;
- жилеты – 1600 штук;
- разгрузки – 300 штук;
- нижнее белье – 1200 штук;
- плащ-палатки – 200 штук;
- балаклава – 1000 штук.
Модельер поблагодарил всех людей, благодаря которым были закуплены километры ткани и фурнитуры.
"Когда закончится война, я со своей командой Andre Tan Team начну поднимать легкую промышленность. Я буду шить уже не спецжить, не военную одежду, а красивые, роскошные платья для самых красивых женщин в мире – для украинок", – отметил Андре Тан.