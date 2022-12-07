Балаклавы от украинских брендов: подборка от самой дорогой к самой дешевой модели

Многие дизайнеры представили балаклавы в своих коллекциях осень-зима 2021/2022, поэтому они лишь приобретают популярность. Этот аксессуар уже больше не пугает девушек, а наоборот привлекает их внимание, поскольку благодаря этому головному убору образы становятся более интересными.

Все чаще девушки выбирают балаклаву вместо привычных нам головных уборов – шапки бини, панамы или утепленние бейсболки. Зимний головной убор стал все чаще появляться в городской среде.

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Модницы совмещают балаклаву с пуховиками и дубленками. Чаще яркий головной убор придает образу особой изюминки, особенно в однотонных образах. Ансамбль черного пуховика и черных джинсов – вечная классика, а яркая балаклава добавляет в аутфит многообразие и интересные акценты.

Балаклава успешно защищает лицо от ветра, а волосы от минусовой температуры. Балаклавы уже крепко закрепились на модном Олимпе, поэтому рекомендуем вам присмотреться к головным уборам от украинских брендов в разных ценовых сегментах.

Балаклава от Ruslan Baginskiy

Модель состоит из розовой балаклавы и красного снуда, которые предлагается носить как по отдельности, так и вместе. Обратите внимание, что на сайте цена за головной убор дороже, чем непосредственно в магазине в Киеве или Львове.



• Балаклава от Bevza

Модель отсылает нас к образу Киевской княгини Ольги. Эта балаклава стала ключевым элементом прошлогодней коллекции бренда, а в этом году в арсенале появились новые цвета.



• Балаклава от бренда Gunia

Головной убор представлен в трех цветах – сером, бордовом и желтом с лентой кружева на шее.



• Балаклава от бренда Rito

Бренд вязаной одежды презентовал балаклаву в молочном и черном цветах из тонкой смешанной шерсти с эластаном.



• Балаклавы от Ásome

В начале года бренд предлагал ряд вязаных моделей. Вероятно, и сейчас могут связать по заказу.



• Балаклавы от WOOLIS

Бренд крупной вязки также имеет в своем арсенале балаклаву. Кроме того, вы найдете там вязаные вещи ручной работы.