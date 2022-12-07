Все частіше дівчата обирають балаклаву замість звичних нам головних уборів – шапки біні, панами чи утепленої бейсболки. Зимовий головний убір став все частіше з’являтися у міському середовищі.

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Модниці поєднують балаклаву з пуховиками та дублянками. Найчастіше яскравий головний убір додає образу особливої родзинки, особливо в однотонних образах. Ансамбль чорного пуховика та чорних джинсів – вічна класика, а яскрава балаклава додаєу аутфіту різноманіття та цікавих акцентів.

Балаклава вдало захищає обличчя від вітру, а волосся від мінусової температури. Балаклави вже міцно закріпилися на модному Олімпі, тому радимо вам придивитися до головних уборів від українських брендів у різних цінових сегментах.

Балаклава від Ruslan Baginskiy

Модель складається із рожевої балаклави і червоного снуду, які пропонується носити як окремо, так і разом. Зверніть увагу, що на сайті ціна за головний убір є дорожчою, ніж безпосередньо у магазині в Києві чи Львові.



• Балаклава від Bevza

Модель відсилає нас до образу Київської княгині Ольги. Ця балаклава стала ключовим елементам минулорічної колекції бренду, а цього року в арсеналі з’явилися нові кольори.



• Балаклава від бренду Gunia

Головний убір представлений у трьох кольорах - сірому, бордовому і жовтому зі стрічкою мережива на шиї.



• Балаклава від бренду Rito

Бренд в’язаного одягу презентував балаклаву у молочному і чорному кольорах з тонкої мішаної вовни з еластаном.



• Балаклави від Ásome

На початку року бренд пропонував низку в’язаних моделей. Ймовірно, і зараз можуть зв’язати на замовлення.



• Балаклави від WOOLIS

Бренд крупної в’язки також має у своєму арсеналі балаклави. Окрім цього, ви знайдете там в’язані речі ручної роботи.