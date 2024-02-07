Одежда подчеркивает индивидуальность и чувство стиля, но если одеваться в то, что давно вышло из моды, то о красивом и модном образе можете забыть, пишет 24 Канал. Антитрендовая одежда не только может добавить несколько лишних лет, но и полностью испортить ваш look.

Обратите внимание Избавьтесь от этого в 2024 году: 8 вещей, которые уже не в тренде

Чтобы хорошо выглядеть и не ловить на себе осуждающие взгляды, лучше избавьтесь от наряда, который дешевит. Зато освободите шкаф от хлама и приобретите что-то актуальное.

Жилетка-гусеница

Такой фасон был в моде очень давно. Сейчас такие жилетки, если они еще и из натурального меха, считаются абсолютной безвкусицей и даже моветоном. Сознательные бренды и покупатели отказываются от наряда, для которого используют мех животных. Но даже, если у вас есть жилетка-гусеница из искусственного меха – носить ее все равно не стоит, поскольку она моментально портит весь образ.



Антитрендовые вещи, которые не стоит больше носить / Фото Pinterest

Шарф-хомут

Такие шарфы, которые обматывали вокруг шеи – тоже устаревшая тенденция. Мода на них завершилась еще 10 лет назад. Если найдете такой в своем шкафу – не стоит ждать возвращения его в моду, ведь в ближайшем будущем этого не будет. Все модницы и инфлюенсеры выбирают длинные однотонные шарфы.



Антитрендовые вещи, которые не стоит больше носить / Фото Pinterest

Сумка-подделка

Нет ничего хуже, чем покупать подделку люксовых брендов. Никогда не отдавайте несколько тысяч гривен, а то и меньше, за сумку Louis Vuitton, Saint Laurent, Gucci и тому подобное. Вместо этого лучше приобретите базовую сумку без надписи в масс-маркете.



Антитрендовые вещи, которые не стоит больше носить / Фото Pinterest