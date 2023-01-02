Антитренды зимы 2023 года: что сейчас уже не в моде

В начале года всегда интересно узнать новые тенденции и устаревшие тренды, которые уже вышли из моды. Кроме перечня вещей для разных сезонов, расскажем вам о вещах, которые уже больше не модны конкертно в зимний период.

Чтобы выглядеть стильно, наш образ не всегда должен состоять только из трендовых вещей гардероба, впрочем, его актуальность могут испортить устаревшие вещи, которые стоит заменить.

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К примеру, от объемных экошуб в 2023 году лучше отказаться, приобретя стильную дубленку. Шапку бини лучше выбирать из трикотажа, а не грубой вязки, а маленькие сумки заменить более объемными моделями.

Объемные экошубы

Объемные громоздкие шубы уже сдали свои позиции. Популярные шубки Teddy были актуальны многие сезоны подряд, однако уже сейчас им на замену пришли стильные дубленки и более интересные овчинные шубы.



Антитрендовые вещи на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Шапки бени грубой вязки

Шапки бини сейчас очень популярны, однако только если они из трикотажа. Шапки грубой вязки не в моде и смогут легко испортить ваш образ.



Антитрендовые вещи на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Маленькие сумки

Микросумки, которые были очень популярны определенный период, уже остались позади, поэтому не стоит довершать зимние образы такими аксессуарами. Лучше выберите несколько большую модель, в которой можете поместить гораздо больше вещей, чем помаду и ключи.



Антитрендовые вещи на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Мех на капюшоне

Любой мех на капюшоне очень дешевит ваш образ, поэтому от таких парок или пуховиков лучше отказаться. Сейчас вещи с мехом на капюшоне считаются антитрендовыми.



Антитрендовые вещи на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Тонкий трикотаж

Тонкие водолазки, кофты и другие изделия не одевайте поверх брюк или джинсов, поскольку они будут очень обтягивать ваш силуэт. Лучше сделайте ставку на современный плотный свитер на змейке или с воротником.



Антитрендовые вещи на зиму 2023 / Фото из Pinterest