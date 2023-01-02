Щоб виглядати стильно, наш образ не завжди мусить складатися лише з трендових речей гардероба, втім його актуальність можуть зіпсувати застарілі речі, які варто замінити.

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До прикладу, від об’ємних екошуб у 2023 році краще відмовитися, придбавши натомість стильну дублянку. Шапку біні краще обирати з трикотажу, а не грубої в’язки, а маленькі сумки замінити більш об’ємними моделями.

Об’ємні екошуби

Об’ємні громіздкі шуби вже здали свої позиції. Популярні шубки Teddy були актуальні багато сезонів поспіль, однак вже зараз їм на заміну прийшли стильні дублянки та цікавіші шуби з овчини.



Антитрендові речі на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Шапки біні грубої в’язки

Шапки біні зараз дуже популярні, однак лише, якщо вони з трикотажу. Шапки грубої в’язки зараз не в моді та зможуть легко зіпсувати ваш образ.



Антитрендові речі на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Маленькі сумки

Мікросумки, які були дуже популярні певний період вже залишилися позаду, тож не варто довершувати зимові образи такими аксесуарами. Краще оберіть дещо більшу модель, в якій зможете помістити набагато більше речей, аніж помаду та ключі.



Антитрендові речі на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Хутро на капюшоні

Будь-яке хутро на капюшоні дуже дешевить ваш образ, тому від таких парок чи пуховиків краще відмовитися. Зараз речі з хутром на капюшоні вважаються антитрендовими.



Антитрендові речі на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Тонкий трикотаж

Тонкі водолазки, кофти та інші вироби не одягайте поверх штанів чи джинсів, оскільки вони дуже обтягуватимуть ваш силует. Краще зробіть ставку на сучасний цупкий светр на змійці чи з коміром.



Антитрендові речі на зиму 2023 / Фото з Pinterest