Антитренды сезона: каким вещам не место в вашем гардеробе

Время от времени нам следует заглядывать в свой гардероб и избавляться от вышедших из моды вещей. Чтобы узнать, какой наряд антитрендовый – читайте дальше.

Ничто так не портит наш образ, как антитрендовая вещь. Поэтому важно понимать, какой наряд уже отжил свой и пока не актуален.

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В список антитрендовых нарядов входит немного вещей, впрочем, все же стоит помнить об их нецелесообразности, поэтому лучше о них забыть.

Приталенные костюмы

Приталенные костюмы уже вышли из моды, поэтому лучше делать ставку на модели оверсайза. Жакет должен быть свободным, а штаны – палаццо. Избавьтесь от жакетов, сковывающих движения и от обжатых штанов, которые уже давно не в моде.



Антитренды весны 2023 / Фото из Pinterest

Устаревший декор

Наряды со стразами и другими разнообразными блестками сейчас совсем не в моде. Лучше отдайте предпочтение лаконичным и сдержанным нарядам, которые позволят вам получить элегантный образ. Вещи с камешками лишь исказят ваш аутфит.



Антитренды весны 2023 / Фото из Pinterest

Джинсы скини

Ни для кого не секрет, что джинсы скини уже несколько лет считаются неактульными. Cейчас денимовые вещи на пике популярности, впрочем скини не одевает ни одна мировая модница. Лучше сделайте ставку на джинсы карго или классические mom.



Антитренды весны 2023 / Фото из Pinterest

Короткие джинсовые шорты

Что касается джинсовых шорт, то лучше избавиться от коротких моделей или от шорт с необработанным краем. Такие шорты смотрятся не очень эстетично и могут легко испортить все ваши старания.



Антитренды весны 2023 / Фото из Pinterest