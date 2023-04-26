Антитренды весны: каких ошибок нельзя допускать в своем стиле

Кажется, тема трендов и антитрендов вечна. Если бы мы не хотели идти в ногу с новыми тенденциями, впрочем, одна вещь может полностью "убить" наш стиль. Каких вещей следует избавиться в своем гардеробе этой весной – читайте дальше.

Весенний сезон должен сопровождаться свежим гардеробом и хорошим настроением, впрочем, испортить все могут несколько вещей, которые уже давно вышли из моды.

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Просмотрите свои вещи и постарайтесь без сожаления в сердце избавиться от нескольких единиц нарядов, которые способны сделать ваш образ более странным, чем стильным.

Брюки в клетку

Брюки с разными цветами клеток уже давно считаются неактуальными, поэтому одевая их, вы сразу привлечете к себе внимание определенной безвкусицей. Лучше наденьте базовые джинсы или модные брюки палаццо.



Антитренды весны / Фото из Pinterest

Туфли с ремешком на каблуке

Туфли-лодочки с острым носком и на тонких каблуках до сих пор остаются модными, даже несмотря на стремительную популярность высоких каблуков и платформы в стиле Мэри Джейн. Впрочем, уже не совсем модными считаются туфли с ремешком и несколько сантиметровыми каблуками в ширину. От такой обуви лучше отказаться.



Антитренды весны / Фото из Pinterest

Джинсы скини с разрезом

Если в начале весны джинсам скини еще давался какой-нибудь шанс в сочетании с высокими сапогами, то сейчас о них следует однозначно забыть. Лучше приобретите классические mom-джинсы или мешковатые изделия в голубом цвете, которые подойдут к любому верху или обуви.



Антитренды весны / Фото из Pinterest