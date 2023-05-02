Антитренды лета: список вещей, давно вышедших из моды

Если хотите выглядеть хорошо, советуем избавиться от нескольких элементов гардероба, которые способны испортить ваш образ.

Наконец-то мы дождались полноценного тепла, и пора пополнять свои полки летним гардеробом, пишет 24 канал. В ход наконец-то пойдут легкие брюки, юбки и шорты. Впрочем, чтобы не испортить свой аутфит, посмотрите нашу подборку и убедитесь, что у вас нет вещей, которые уже давно вышли из моды.

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Устаревшую одежду следует заменить на базовые вещи или антитрендовую одежду. Лучше не ждать какого-то времени, когда этот наряд снова станет модным, а избавиться от него раз и навсегда.

Брюки в полоску

Такие штаны совершенно не модны и даже несколько странны. Они привлекают к себе внимание своим антитрендовым принтом, так что вы соберете вокруг себя много взглядов, которые точно не будут увлечены вашим образом. Такие штаны смело выбрасывайте без всякого сожаления, ведь они только спортят ваш look.



Антитрендовая одежда на лето 2023 / Фото из Pinterest

Бермуды

Шорты бермуды были очень популярны несколько лет назад, но их тенденция быстро упала, так что их трудно назвать актуальным нарядом. Выберите для себя классические чёрные шорты, а вот удлиненные бермуды из костюмной ткани лучше отложить.



Антитрендовая одежда на лето 2023 / Фото из Pinterest

Клатч

Наши образы чаще всего дополняют сумки кросс-боди или багеты, впрочем, клатч себя уже вытеснил из списка аксессуаров и считается антитрендовой сумкой. Это особенно касается квадратного клатча устаревшей модели, который был актуален много лет назад.



Антитрендовая одежда на лето 2023 / Фото из Pinterest