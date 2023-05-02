Нарешті ми дочекалися повноцінного тепла, тож час поповнювати свої полиці літнім гардеробом, пише 24 канал. В хід нарешті підуть легкі штани, спідниці та шорти. Втім, щоб не зіпсувати свій аутфіт, перегляньте нашу добірку та переконайтеся, що у вас немає речей, які вже давно вийшли з моди.

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Застаріле вбрання варто замінити на базові речі чи антитрендовий одяг. Краще не чекати якогось часу, коли це вбрання знову стане модним, а позбутися його раз і назавжди.

Штани в смужку

Такі штани абсолютно не модні та навіть дещо дивні. Вони привертають до себе увагу своїм антитрендовим принтом, тож ви зберете навколо себе багато поглядів, які точно не будуть захоплені від вашого образу. Такі штани сміливо викидайте без жодного жалю, адже вони лише спортворюють ваш look.



Антитрендовий одяг на літо 2023 / Фото з Pinterest

Бермуди

Шорти бермуди були дуже популярними кілька років тому, але їхня тенденція швидко впала, тож їх важко назвати актуальним вбранням. Оберіть для себе класичні чорні шорти, а от подовжені бермуди з костюмної тканини краще відкласти.



Антитрендовий одяг на літо 2023 / Фото з Pinterest

Клатч

Наші образи найчастіше доповнюють сумки крос-боді або багети, втім клатч себе вже витіснив зі списку аксесуарів та вважається антитрендовою сумкою. Це особливо стосується квадратного клатчу застарілої моделі, який був актуальним багато років тому.



Антитрендовий одяг на літо 2023 / Фото з Pinterest