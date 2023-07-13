Стоп, перестаньте их покупать: антитренды лета 2023

Мода каждый день двигается вперед. Это важно учесть при составлении своих образов, ведь некоторые наряды уже могут быть устаревшими, поэтому от них лучше отказаться.

Отправляясь на шопинг, узнайте об одежде, которая уже неактуальна, пишет 24 Канал. Чтобы ваша одежда в сочетании с другими элементами гардероба не выглядела смешно и неудачно, не сочетайте ее с нарядом из нашей подборки.

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Платье с несколькими принтами

Такое платье сейчас точно не модно. Кроме того, она не подчеркивает талию, а наоборот даже добавляет только лишних сантиметров. Дизайнеры представили в этом сезоне немало стильных платьев, так что вам точно будет из чего выбрать. Обращайте внимание на платья кроше, комбинации, платья с драпировкой.

Обувь на танкетке

Такая летняя обувь хоть и удобна и комфортна, впрочем, была в моде много лет назад. Сейчас модницы выбирают или босоножки на тонком каблуке или делают ставку на сандалии или балетки.

Ярко-красный костюм

Инстаграм-пространство переполнено эстетикой Old Money – минималистичным и изысканным нарядом, позволяющим владелице в этом наряде чувствовать себя аристократкой.

Если вы не хотите привлекать слишком много внимания – попробуйте отказаться от такого яркого костюма. Он точно неуместен этим летом, его не носит ни одна модница. Выберите черный или бежевый костюм с брюками палаццо и жакетом оверсайз.