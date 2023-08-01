3 вещи, вышедшие из моды: главные антитренды лета

Каждая девушка хочет самовыражаться благодаря одежде, поэтому никакие модные правила не мешают, чтобы создать уникальный образ. Впрочем, стилизацию некоторых вещей все же стоит избегать, чтобы полностью не испортить образ.

Лучше откажитесь от некоторых вещей, которые уже давно не в моде, пишет 24 Канал. Даже если вы соедините их с современными элементами гардероба, это все равно не спасет ситуацию, а вы будете выглядеть так, будто избавлены вкуса.

К слову Выбросьте и забудьте о них: антитрендовая обувь на лето

Вам стоит отказаться от трех вещей, которые придадут вашему образу удивительный вид. Из моды уже давно вышла футболка с лицами, короткие джинсовые шорты и лосины с кружевом.

Футболка с лицом

В моде этого года базовые футболки нейтральных цветов без надписей и рисунков, которые могут вписаться в эстетику Old Money. Именно поэтому откажитесь от футболок с лицами, ведь такие уже давно вышли из моды.



Антитрендовая одежда 2023 / Фото с Pinterest

Короткие джинсовые шорты

Если вы наденете такие шорты, то будете автоматически привлекать к себе много внимания. Они довольно непрактичны и еще и антитрендовые. Сейчас такие уже никто не носит, лучше сделайте ставку на костюмные шорты.



Антитрендовая одежда 2023 / Фото с Instagram

Лосины с кружевом

Такие лосины – враг любого образа. И хоть кружево возвращается в моду, впрочем, такие лосины – пережиток прошлого. Советуем вам как можно быстрее избавиться от такого изделия, поскольку оно совершенно не соответствует модной тенденции.



Антитрендовая одежда 2023 / Фото с Instagram