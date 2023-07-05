Безнадежно вышли из моды: антитренды лета, от которых нужно избавиться

В нашем гардеробе всегда найдется место для базовых вещей и нейтральных цветов, а вот от антитрендовых вещей стоит отказаться, если вы не хотите выглядеть старомодно.

Тенденции постоянно меняются, а вместе с тем появляются антитрендовые вещи, которые вышли из моды и могут полностью испортить ваш образ, пишет 24 Канал.

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Мода постоянно меняется и двигается вперед, так что постарайтесь вычеркнуть из своего гардероба наряды, навеянные безвкусицей и давно неактуальные.

Туфли с круглым носком

Такие туфли не популярны в мире моды. Они были популярны более 20 лет назад. Сейчас в тренде остроносая обувь, поэтому постарайтесь не удешевлять свой образ именно из-за таких туфель.



Антитренды лета, вышедшие из моды / Фото из Pinterest

Джинсы с объемными дырками

О джинсах с дырками уже знают все, однако здесь хотим заметить, что вульгарно выглядят джинсы с объемными дырками. Эта вещь мгновенно удешевит ваш образ и абсолютно не сможет дополнить ни один верх с футболкой, майкой или жакетом.



Антитренды лета, вышедшие из моды / Фото из Pinterest

Неоновые цвета

Флуорисцентные оттенки были в моде несколько лет назад, но уже безнадежно покинули тренды, так что вам стоит от них отказаться, если не хотите выглядеть странно и совсем не современно. Лучше сделайте ставку на базовые вещи, которые всегда будут актуальны.



Антитренды лета, вышедшие из моды / Фото из Pinterest