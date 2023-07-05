Тенденції постійно змінюються, а разом із тим з’являються антитрендові речі, які вийшли з моди та можуть повністю зіпсувати ваш образ, пише 24 Канал.

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Мода постійно змінюється та рухається вперед, тож постарайтеся викреслити зі свого гардероба вбрання, що навіяні несмаком та вже давно неактуальні.

Туфлі з круглим носком

Такі туфлі не є популярними у світі моди. Вони були популярними понад 20 років тому. Зараз у тренді гостроносе взуття, тому постарайтеся не здешевлювати свій образ саме через такі туфлі.



Антитренди літа, які вийшли з моди / Фото з Pinterest

Джинси з об’ємними дирками

Про джинси з дирками мабуть вже знають всі, однак тут хочемо зауважити, що вульгарно виглядають джинси з об’ємними дирками. Ця річ вмить здешевить ваш образ та абсолютно не зможе доповнити жоден верх з футболкою, майкою чи жакетом.



Антитренди літа, які вийшли з моди / Фото з Pinterest

Неонові кольори

Флуорисцентні відтінки були в моді кілька років тому, але вже безнадійно покинули тренди, тож вам варто від них відмовитися, якщо не хочете вигдядати дивно та зовсім не сучасно. Краще зробіть ставку на базові речі, які завжди будуть актуальними.



Антитренди літа, які вийшли з моди / Фото з Pinterest