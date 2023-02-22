Антитренды весны 2023 года: какие вещи уже больше не в моде

Мода – вещь быстротечная, поэтому та одежда, которая недавно была модной, уже через несколько сезонов может стать антитрендовой и неактуальной. От каких вещей стоит избавиться этой весны – читайте дальше.

Концепция быстрой моды уже давно выработала такой принцип: новые тенденции начинают вытеснять элементы гардероба, которые недавно считались востребованными.

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Обычно тренды в гардеробе – явление достаточно неустойчивое, поэтому стилисты всегда советуют сначала составлять базу, а затем дополнять ее трендовыми вещами. К примеру, то, что было модным несколько сезонов назад, сейчас уже совсем невостребовано, а соответственно, не модно.

Советуем вам отказаться от вещей, которые уже утратили свою актуальность и заменить их на вещи, которые сейчас актуальны.

Приталенная джинсовая куртка

Джинсовые рубашки и куртки в этом сезоне очень популярны, впрочем, чтобы не создать антитрендовый образ, откажитесь от приталенной куртки. Такие сейчас уже не в моде, так что могут моментально испортить ваш вид. Лучше выберите вариант размера оверсайз, который удачно дополнит джинсы и придаст трендовости.



Антитрендовая вещь весны / Фото из Pinterest

Леггинсы со штрипками

Спрос на леггинсы со штрипками был безумно популярен, но он быстро угас, поэтому сейчас уже не стоит ету вещь добавлять к своим образам. Вы можете выбрать обычные леггинсы базовых цветов.



Антитрендовая вещь весны / Фото из Pinterest

Бананка

Тренд на поясные сумки со временем тоже угас. Сейчас все преимущественно выбирают к кэжуальным или спортивным образам кросс-боди. Чтобы не портить сумкой весь свой образ, попробуйте заменить бананку более трендовой моделью.



Антитрендовая вещь весны / Фото из Pinterest

Кроссовки на массивной подошве

Несколько лет назад в моде были кроссовки с массивной подошвой Balenciaga. У многих девушек такая обувь до сих пор есть в гардеробе, однако сейчас они уже не стильны. Лучше вместо них выбрать минималистичные кроссовки Adidas Samba.



Антитрендовая вещь весны / Фото из Pinterest