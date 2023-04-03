Антитренды весны 2023, которые уже давно не в моде: эту одежду нужно выбросить

В моде каждый сезон появляется новая одежда, а вместе с этим свою популярность теряют вещи, которые еще совсем недавно были для нас трендовыми. От чего следует отказаться, чтобы не испортить образ – читайте дальше.

Весной мы всегда хотим обновить свой гардероб новыми вещами, пишет 24 канал. Впрочем, какой бы наряд мы ни одели, даже, если он будет супертрендовым, все может испортить одна вещь – антитренд, который уже давно вышел из моды.

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Советуем немного обновить свой шкаф и отобрать вещи, которые были актуальны несколько лет назад. Сейчас их уже никто не носит.

Сильно рваные джинсы

Джинсы с большими дырками отправят ваш образ несколько лет назад. Избавьтесь от этого элемента гардероба, потому что такие джинсы нисколько не сделают вас стильными, а наоборот, покажут вашу неосведомленность в моде.



Антитрендовые вещи на весну 2023 / Фото с Instagram Amie Kok

Рубашка + трикотажная жилетка

Раньше такой стиль преппи считался довольно модным, но сейчас уже трикотажную жилетку с рубашкой никто не носит. Лучше носите белую рубашку размера оверсайз соло, но совмещать ее с жилеткой не стоит, потому что такая стилизация уже давно неактуальна.



Антитрендовые вещи на весну 2023 / Фото с Instagram Amie Kok

Обжатая кожаная куртка

Кожаная куртка до сих пор остается в моде, однако вам точно нужно отказаться от укороченного и обжатого вариана, поскольку такой наряд лишь искажает образ. Делайте ставку на размер оверсайза и винтажные куртки с потертостями, которые сейчас очень популярны.



Антитрендовые вещи на весну 2023 / Фото с Instagram Amie Kok