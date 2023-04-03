Весной мы всегда хотим обновить свой гардероб новыми вещами, пишет 24 канал. Впрочем, какой бы наряд мы ни одели, даже, если он будет супертрендовым, все может испортить одна вещь – антитренд, который уже давно вышел из моды.

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Советуем немного обновить свой шкаф и отобрать вещи, которые были актуальны несколько лет назад. Сейчас их уже никто не носит.

Сильно рваные джинсы

Джинсы с большими дырками отправят ваш образ несколько лет назад. Избавьтесь от этого элемента гардероба, потому что такие джинсы нисколько не сделают вас стильными, а наоборот, покажут вашу неосведомленность в моде.



Антитрендовые вещи на весну 2023 / Фото с Instagram Amie Kok

Рубашка + трикотажная жилетка

Раньше такой стиль преппи считался довольно модным, но сейчас уже трикотажную жилетку с рубашкой никто не носит. Лучше носите белую рубашку размера оверсайз соло, но совмещать ее с жилеткой не стоит, потому что такая стилизация уже давно неактуальна.



Антитрендовые вещи на весну 2023 / Фото с Instagram Amie Kok

Обжатая кожаная куртка

Кожаная куртка до сих пор остается в моде, однако вам точно нужно отказаться от укороченного и обжатого вариана, поскольку такой наряд лишь искажает образ. Делайте ставку на размер оверсайза и винтажные куртки с потертостями, которые сейчас очень популярны.



Антитрендовые вещи на весну 2023 / Фото с Instagram Amie Kok