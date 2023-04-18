Антитренды 2023 года, которые уже давно не в моде: что следует выбросить из своего гардероба

Если вы каждый раз просматриваете свой гардероб и уверены в том, что избавились от всех антитрендовых вещей, то спешим вам сообщить, что нашлось еще несколько единиц одежды среди нашей серии антитрендовых нарядов, от которых нужно избавиться.

Отнеситесь к антитрендовому наряду серьезно, поскольку вещь, давно уже не в моде, сможет очень сильно испортить ваш образ. Fashion 24 собрал наряд, который уже давно устаревший. От него лучше избавиться и купить выгодную альтернативу, чтобы выглядеть стильно и модно.

Читайте также Антитрендовые кожаные куртки весной: от чего стоит отказаться

Футболка гофре

Помните, такие футболки были в моде много лет назад? Так вот, если вы еще есть такие в своем гардеробе, то советуем вам отказаться от них, потому что они точно вносят значительную безвкусицу в ваш гардероб. Футболку popcorn, которую так привыкли называть в Америке, лучше замените базовой футболкой оверсайз в белом или черном цвете.



Антитрендовые вещи 2023 года / Фото с Instagram Liz Faranda

Плюшевый спортивный костюм

Такие костюмы имели настоящий бум в начале нулевых, впрочем, сейчас они совсем неактуальны. Знаменитости могут иногда выйти в своих раритетных костюмах, я это, к примеру, сделала Пэрис Гилтон, но мы рекомендуем вам лучше сосредоточить свое внимание на костюме из плотного хлопкового трикотажа.



Антитрендовые вещи 2023 года / Фото с ТСН

Кружевное платье с поясом

Платья на длинный рукав в ярких цветах из кружева также антитрендовые. А пояс другого цвета на таком платье только испортит ваш образ. Чтобы не выглядеть некрасиво, рекомендуем вам выбрать минималистическое платье-комбинацию.



Антитрендовые вещи 2023 года / Фото с Instagram Liz Faranda