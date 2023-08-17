Брендовые сумки всегда считаются выгодной инвестицией в наш гардероб, впрочем, все же некоторые модели уже отжили свое, поэтому их трудно назвать модными и стильными.
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Сумка-бокс Celine
Классическая сумка-коробка от Celine еще и ярком цвете не слишком популярна, поэтому очень редко можно встретить образ модницы с этим аксессуаром.
Утратившие актуальность Брендовые сумки / Фото с Pinterest
Сумка-полумесяц APC
Сумка-полумесяц APC – это классическая сумка, которая принадлежит к минималистичным вещам. И хотя она проста и может подойти к любому наряду, впрочем, блоггерки все реже выбирают эту сумку.
Утратившие актуальность Брендовые сумки / Фото с Pinterest
Сумка Acne Studios Musubi
Acne Studios создает неподвластные времени, первоклассные базовые вещи, однако такая сумка была популярна несколько лет назад и сейчас уже не является столь трендовой.
Утратившие актуальность Брендовые сумки / Фото с Pinterest
Сумка Valextra Iside
Итальянский бренд сумок Valextra был основан еще в 1937 году, а фирменная сумка Iside – это тихий предмет роскоши. И хоть в тренде стиль Old Money, впрочем, пока эта сдержанная сумка ждет своего возрождения популярности.
Утратившие актуальность Брендовые сумки / Фото с Pinterest
Сумка Ginency Antigona
Такая сумка была очень популярной еще в 2011 году, однако сейчас крайне редко кто-то дополняет ею свои аутфиты.
Утратившие актуальность Брендовые сумки / Фото с Pinterest