Брендові сумки завжди вважаються вигідною інвестицією в наш гардероб, втім все ж таки деякі моделі вже віджили своє, тож їх важко назвати модними та стильними.
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Сумка-бокс Celine
Класична сумка-коробка від Celine ще й яскравому кольорі не є надто популярною, тож дуже рідко можна зустріти образ модниці з цим аксесуаром.
Брендові сумки, які втратили актуальність / Фото з Pinterest
Сумка-напівмісяць APC
Сумка-півмісяць APC - це класична сумка, яка належить до мінімалістичних речей. І хоч вона проста та може підійти до будь-якого вбрання, втім блогерки все рідше обирають цю сумку.
Брендові сумки, які втратили актуальність / Фото з Pinterest
Сумка Acne Studios Musubi
Acne Studios створює непідвладні часу, першокласні базові речі, однак така сумка була популярна кілька років тому і зараз вже не є настільки трендовою.
Брендові сумки, які втратили актуальність / Фото з Pinterest
Сумка Valextra Iside
Італійський бренд сумок Valextra був заснований ще у 1937 році, а його фірмова сумка Iside – це тихий предмет розкоші. І хоч у тренді стиль Old Money, втім поки що ця стримана сумка чекає свого відродження популярності.
Брендові сумки, які втратили актуальність / Фото з Pinterest
Сумка Ginency Antigona
Така сумка була надзвичайно популярною ще у 2011 році, однак зараз вкрай рідко хтось доповнює нею свої аутфіти.
Брендові сумки, які втратили актуальність / Фото з Pinterest