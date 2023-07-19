Если хотите выглядеть эффектно и стильно на пляже, придется попрощаться сразу с несколькими вариантами купальников. Возможно, это ваши любимые модели, но в этом году они будут выглядеть устаревшими, отмечает 24 Канал.

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Купальники с рюшами

Купальники с рюшами на топе и бикини уже давно вышли из моды. Если в вашем гардеробе до сих пор есть такие, то не стоит брать их в отпуск. Сейчас есть немало актуальных вариантов, поэтому выбрать точно будет из чего.



Антитрендовый купальник с рюшами / Фото Pinterest

Минималистичный бикини

Купальники, состоящие из нескольких кусков тканей, тоже уже не в моде. На отдыхе хочется максимально расслабиться и не думать о том, что наряды слишком откровенны. Этим летом снова в тренде сплошные бикини, которые не только комфортны, но и соблазнительны.



Антитрендовое минибикини / Фото из инстаграмма Veronica Ferraro