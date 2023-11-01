Имеют дешевый вид: антитренды зимы, от которых уже нужно избавиться

Перед началом зимнего сезона вам следует расстаться с несколькими вещами, которые уже давно вышли из моды и считаются неактуальными. Тренды постоянно меняются, поэтому вам стоит знать о нарядах, головном уборе и обуви на зиму, которые уже стали старомодными.

Если вы не хотите выглядеть странно, то вам стоит отказаться от нарядов, которые могут испортить ваш общий вид, пишет 24 Канал.

Смотрите также Безнадежно вышли из моды: главные антитренды, от которых стоит избавиться в своем гардеробе

Стильный образ состоит из базовых элементов гардероба и завершается сезонными тенденциями. А всего одна антитрендовая вещь может мгновенно испортить образ и испортить все ваши старания.

Шапка с помпоном

Такая шапка уже давно неактуальна. Ею трудно дополнить стильный пуховик или дубленку. Они непрактичны и даже смешно смотрятся на взрослых людях. Шапка с помпоном лучше подойдет для детей. Взрослым лучше надеть шапку бини.



Антитренды зимы 2023 / Фото Pinterest

Шарф-снуд

Когда-то шарф-снуд был очень популярен, однако уже длительный период он не моден и его почти никто не одевает. Вместо такого шарфа лучше наденьте однотонный шарф.



Антитренды зимы 2023 / Фото Pinterest

Длинные угги

Уже несколько сезонов в моде короткие угги. Они чрезвычайно популярны среди всей обуви этого сезона. А вот от длинных уггов нужно отказаться, потому что они уже давно считаются старомодными.



Антитренды зимы 2023 / Фото Pinterest