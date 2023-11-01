Якщо ви не хочете виглядати дивно, то вам варто відмовитися від вбрання, яке може зіпсувати ваш загальний вигляд, пише 24 Канал.

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Стильний образ складається з базових елементів гардероба та довершується сезонними тенденціями. А всього лише одна антитрендова річ може миттєво зіпсувати образ та зіпсувати всі ваші старання.

Шапка з помпоном

Така шапка вже давно неактуальна. Нею важко доповнити стильний пуховик чи дублянку. Вони непрактичні та навіть смішно виглядають на дорослих людях. Шапка з помпоном найкраще підійде для дітей. Дорослим краще одягнути шапку біні.



Антитренди зими 2023 / Фото Pinterest

Шарф-снуд

Колись шарф-снуд був дуже популярним, однак вже тривалий період він не є модним та його майже ніхто не одягає. Замість такого шарфу краще одягніть однотонний шарф.



Антитренди зими 2023 / Фото Pinterest

Довгі угги

Вже кілька сезонів у моді короткі угги. Вони є надзвичайно популярними серед всього взуття цього сезону. А от від довгих уггів треба відмовитися, бо вони вже давно вважаються старомодними.



Антитренди зими 2023 / Фото Pinterest