Якщо ви не хочете виглядати дивно, то вам варто відмовитися від вбрання, яке може зіпсувати ваш загальний вигляд, пише 24 Канал.
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Стильний образ складається з базових елементів гардероба та довершується сезонними тенденціями. А всього лише одна антитрендова річ може миттєво зіпсувати образ та зіпсувати всі ваші старання.
Шапка з помпоном
Така шапка вже давно неактуальна. Нею важко доповнити стильний пуховик чи дублянку. Вони непрактичні та навіть смішно виглядають на дорослих людях. Шапка з помпоном найкраще підійде для дітей. Дорослим краще одягнути шапку біні.
Антитренди зими 2023 / Фото Pinterest
Шарф-снуд
Колись шарф-снуд був дуже популярним, однак вже тривалий період він не є модним та його майже ніхто не одягає. Замість такого шарфу краще одягніть однотонний шарф.
Антитренди зими 2023 / Фото Pinterest
Довгі угги
Вже кілька сезонів у моді короткі угги. Вони є надзвичайно популярними серед всього взуття цього сезону. А от від довгих уггів треба відмовитися, бо вони вже давно вважаються старомодними.
Антитренди зими 2023 / Фото Pinterest